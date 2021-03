XXXTentacion explose les scores sur Spotify !

XXXTentacion bat un record sur la plateforme de streaming.

Même si XXXTentacion n’est plus là, il continue de s’imposer dans le rap game. Ses scores sont incroyables. Son album "17" fait partie des 20 albums les plus streamés sur la plateforme Spotify.

Presque trois ans après sa mort, XXXTentacion fait encore parler de lui. En octobre dernier déjà, la RIAA, une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie du disque aux États-Unis, a livré un classement gratifiant pour le rappeur défunt. Celui des plus gros vendeurs de musique de tous les temps. Et XXXTentacion occupe une place plus qu’honorifique dans cette liste de prestige. Aujourd’hui, une nouvelle récompense vient de voir le jour.

L’album "17" de celui qui a travaillé avec Lil Wayne a marqué les charts. Preuve en est, avec 4,7 milliards de streams confirmés, il figure parmi les 20 albums les plus streamés sur la plateforme Spotify. Une vraie performance. En même temps c'est mérité puisque l'opus est de qualité. Il comporte les singles "Jocelyn Flores", "Revenge" et "Fuck Love" en collaboration avec Trippie Redd. A savoir qu’il s’agit du second projet du rappeur à s’immiscer dans ce top 20. Son opus "?" enregistre lui plus de 6,3 milliards de streams.

On ne cesse de le répéter, mais c’est la vérité, le décès d’un artiste peut créer un engouement fou. XXXTentacion, Juice WRLD ou encore Pop Smoke le prouvent parfaitement.

Une chose est sûre, XXXTentacion va encore faire parler de lui longtemps... Pour notre plus grand bonheur !