Raoul : son interview pour Générations !

Le rappeur Raoul nous parle de son EP "R 21" !

Hello Raoul, Heureux d’avoir l’occasion de prendre de tes nouvelles ! Comment vas-tu ?

Tout va bien, on est content, et content de répondre à tes questions !

Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, cela fait combien de temps que tu es dans le milieu musical ?

Cela fait quelques années déjà, mais plus sérieusement et assidument depuis 2021. J’ai sorti mon premier EP au début du mois dernier. J’ai toujours gravité autour du milieu musical plus ou moins, grâce à mon entourage notamment, mais là ça devient sérieux.

Tu as sorti le 5 mars dernier ton premier EP "R21", composé de 8 titres. On sait à quel point le premier projet est important ! Comment t’es-tu senti lors de sa sortie ?

Le soir de la sortie, j’étais content ! Car cela faisait longtemps qu’on était dessus ! Il était prêt depuis longtemps, et je l’ai presque redécouvert en même temps que le public. A posteriori, j’étais super content d’avoir les premiers retours des gens, et de montrer le fruit de mon travail !

Quel est le titre qui est le plus représentatif de ta vie/personnalité dans cet EP ? Si tu devais nous en donner qu’un seul ?

C’est "Pas doué" ! J’y explique ma façon de penser, c’est celui qui représente le plus ma façon de voir les choses. C’est un constat de ce qui m’entoure. Ma vie, le fait que je ne veux pas finir comme les vieux junkies que je croise, que je suis pas doué pour certaines choses, la manière dont me voient les gens. Mais je crois être doué pour d’autres !

Tu as sorti trois clips issus de ce projet : "Trainspotting", "Cendrier" et "Autre part", quel est le clip pour lequel tu as pris le plus de plaisir à tourner ? Et pourquoi ?

A tourner, c’est dur à dire. Peut-être "Cendrier" car c’était juste à la maison, avec mes deux potes, c’était comme un soir de tous les jours. Ambiance tranquille, rien à faire de particulier, juste vos vies. Mais mon clip préféré c’est celui de "Trainspotting", on a mis du temps à réfléchir à ce qu’on voulait transmettre à l’image, au montage. Pour moi, c’est le plus abouti.

"R21" est un titre puissant du projet, pourquoi avoir choisi ce morceau pour nommer l’album ?

Je trouvais que "R21" sonnait bien car ça sortait en 2021, et que je m’appelle Raoul ! Et cette voiture, c’est la voiture de ma vie. J’y ai passé beaucoup de temps, elle me représente bien, elle m’a vu grandir, elle a vu toute ma famille, mes galères. C’est là où j’écris. Elle est un peu à l’ancienne, endommagée mais elle a de la gueule.

Tu es signé chez Jardins Noirs, le label de Furax Barbarossa notamment. Qu’est-ce que ça te fait d’être signé à ses côtés ? Souhaiterais-tu faire une collaboration avec lui ?

Je suis grave content, ça fait plaisir. C’est un mec qui est écouté par les plus grands de mon entourage, et ça montre que tout ça c’est sérieux. Ça prouve qu’il y a une bonne qualité de travail chez Jardins Noirs. Je le respecte, niveau écriture il est trop fort, et il a beaucoup d’expérience. On s’est déjà croisés plusieurs fois au studio, j’ai même eu l’occasion de le voir travailler. Donc ouais, pourquoi pas une collab, ça me ferait plaisir !

En parlant de collaborations, y en a-t-il de prévues prochainement ?

Non, rien de prévu pour le moment ! Il y a plein de rappeurs à qui je vais proposer des collabs mais c’est encore secret...

De nouvelles choses, de nouveaux projets pour cette année ?

On espère, on travaille sur la suite, et ça arrivera ! On est motivés, on fait tout pour en tout cas. Je vais en studio, il y a déjà beaucoup de morceaux ! J’essaie de nouvelles choses, je pousse mon personnage et je crée en permanence, et c’est agréable. L’esthétique est différente, ça motive !

On te souhaite bien évidemment tout le meilleur pour la suite ! Un dernier mot, une dernière info, à donner à tous nos lecteurs pour finir ?

R21 toujours disponible ! Allez écouter ça fort.

Propos recueillis par Clémence COMBIER.