Eliel se confie en interview pour Générations !

Le rappeur Eliel nous parle de son EP "Mon Reuf" !

Hello Eliel ! Depuis combien de temps rappes-tu ? Comment as-tu commencé la musique ?

Je rappe depuis l’âge de 10 ans, je suis né dans une famille où la musique a une grande place donc je n’ai pas eu vraiment d’élément déclencheur pour commencer ça s’est fait naturellement

Tu viens de sortir ton premier projet "Mon Reuf", peux-tu nous en parler un peu ?

J’ai enregistré pendant presque trois ans puis on a choisi les morceaux les plus pertinents, on a aussi attendu que je me trouve vraiment musicalement, j’ai travaillé avec Giovanni qui est un beatmaker de Paris pour le reste et ça s’est fait à distance

"Mon Reuf" est un titre puissant du projet, pourquoi avoir choisi ce morceau pour nommer l’album ?

On a choisi ce titre car c’est un projet surprise, tous les autres titres ont été teasés sur mon Instagram et nous avons décidé de les sortir en projet. "Mon Reuf" est en fait une exclusivité pour ceux qui ont suivi mon projet sur les réseaux sociaux.

Le clip de "Mon Reuf" est sorti le même jour que le projet, peux-tu nous parler un peu du storytelling de celui-ci ?

J’ai travaillé avec Babass sur ce clip, j’ai amené mes idées, je me suis inspiré du film "Diversion" que j’ai un peu repris à ma sauce et ensuite c’est la magie de Babass qui a fait le reste. L’histoire est en fait celle de certaines choses que j’ai vécu, elle représente l’amitié, l’amour et la trahison surtout. Le clip raconte l’histoire de deux amis qui finissent par se déchirer à cause de la trahison de l’un d’entre eux. Ça me tenait à cœur d’exposer ce genre d’évènement qui est plus simple à voir plutôt qu’à expliquer et je sais que l’on est tous confrontés à une forme de trahison au moins une fois dans notre vie.

En 2017, Aya Nakamura partageait une vidéo de toi en train de chanter et celle-ci est devenue virale sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que ça te fait de voir que ta musique prend de plus en plus d’ampleur ?

Je suis content. Mon équipe et moi on travaille dur pour satisfaire le public donc plus ça prend plus ça nous motive à faire mieux, je sais que ça prendra du temps mais je préfère prendre le temps et proposer du contenu de qualité plutôt que de la quantité.

Tu viens d’Angers, en quoi cette ville a-t-elle influencé ta musique et ta carrière ?

Je pense que Angers m’as donné cette mélancolie qu’on peut retrouver dans mes sons, j’ai grandis à Angers et connu la même routine entre quartier et studio pendant des années. Cette ville ancre mes souvenirs d’enfance, d’adolescence... Elle est ma principale source d’inspiration aujourd’hui.

Y a-t-il des artistes avec qui tu voudrais collaborer ?

Oui bien sûr en terme de rap je te dirais Ninho que j’écoute depuis ses premiers titres, Niro qui écrit très bien, Da Uzi car j’aime sa mélancolie je me reconnais dans ses sons. En terme de pop urbaine ou variété je pourrais collaborer avec Dadju, Tayc ou encore Aya. Je trouve que ce sont de grands artistes qui ont une certaine facilité pour proposer des titres très différents les uns des autres.

Tu travailles avec le label Play Now, dans quel cadre cette structure te soutient-elle pour ta musique ?

Play Now c’est ma maison, je suis signé là-bas en artiste, j’ai mon producteur qui me suis depuis trois ans, c’est un label que j’ai vu évoluer et qui évolue de jour en jour !

On sent que ta voix a un fort potentiel et que le chant revient régulièrement sur tes morceaux dans l’EP "Mon Reuf". Y a-t-il des artistes en particulier qui t’ont influencé autour de ce combo rap / chant ?

Tout d’abord merci, oui le chant revient régulièrement car j’aime ça, je pense que Gims m’as influencé sur ce style là, j’admire particulièrement son efficacité sur des titres de plusieurs registres différents (Rap/Pop Urbaine/Variété).

On sent que la musicalité a une place très importante pour toi, on t’a notamment vu interpréter en version acoustique des morceaux de l’EP sur Instagram. Est-ce un exercice que tu souhaiterais refaire par la suite ?

Oui je pense qu’il y aura d’autres concepts acoustiques j’aime ça et le public aussi, je trouve que ça donne une certaine vie aux morceaux.

Quelle est la suite pour toi ? As-tu d’autres projets/clips prévue pour la suite de 2021 ?

Oui il y aura de nouveaux clips, des featurings et sûrement un nouveau projet pour la rentrée si Dieu veut.