Verzuz : D'Angelo contre le reste du rap game

L'artiste affrontera plusieurs adversaires dans un prochain numéro de Verzuz.

L'annonce a été faite ! Un des concurrents du prochain battle Verzuz a été dévoilé. C'est le chanteur D'Angelo qui se prêtera au jeu.

C'est le jour de la Saint-Valentin que la web émission a annoncé la participation officielle de D'Angelo sur Instagram. Un beau cadeau pour ses fans qui auront de nouveau l'occasion de le voir sur scène chanter ses plus grands classiques. Et comme un seul adversaire ne suffit pas pour le sex-symbol des années 2000, plusieurs artistes se retrouveront face à lui. Pour l'instant, la surprise reste totale quant aux dits artistes surnommés "Friends".

L'évènement se déroulera le 27 février prochain dans le célèbre théâtre Apollo situé dans le quartier d'Harlem à New York. Il sera diffusé en live sur le compte Instagram Verzuz. Ce lieu légendaire est symbolique pour l'interprète de "Untitled" qui a fait ses débuts sur cette scène. Le chanteur s'y est également produit en 2015 pour débuter sa tournée de retour de son album "Black Messiah", qui est arrivé 14 ans après son classique "Voodoo" et qui lui a permis de remporter le prix du meilleur album R&B aux Grammy Awards.

Plusieurs noms ont été évoqués quand on parle "d'amis" de D'Angelo. On pense à des artistes qui ont collaboré avec lui tout au long de sa carrière. On peut donc citer comme potentiels adversaires Lauryn Hill, Erykah Badu, Questlove, Q-Tip entre autres. Cette battle succédera celle d'Ashanti et Keyshia Cole.

Ce Verzuz sera peut-être l'occasion pour le "Jésus du R&B" d'annoncer son retour. Récemment dans un live Instagram avec D-Nice, il a laissé sous-entendre qu'il travaillait sur de nouveaux sons. Quand D-Nice a demandé s'il bossait sur un nouveau projet, il a directement mis un doigt sur la bouche comme si c'était encore un secret : "Tu vois où on est, on est au studio, on fait un petit montage, tu sais ce que ça veut dire ?"