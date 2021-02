Kaaris : sa mixtape "Château Noir" est prête !

Kaaris a terminé son projet "Château Noir" !

Kaaris vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux que sa mixtape était finie ! "Château Noir" va bientôt sortir. On aura même le droit à un extrait en guise de mise en bouche !

A 41 ans, Kaaris ne cesse d’exploser les scores. Chaque projet est synonyme de carton. Preuve en est, son album "2.7.0" sorti en septembre 2020 a été un succès ! L’opus a été certifié disque d’or en à peine trois mois. C’est loin de rassasier la bête qui s’apprête à livrer une mixtape.

"Château Noir" arrive vite ! Elle sera disponible dans les prochaines semaines. Et ça faisait longtemps que celui qui est en beef avec Booba parlait du projet. Aujourd’hui, il est terminé, et c’est le rappeur de Sevran qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Il l’affirme : "Bon, on vient de finir Château Noir, ça y est, c’est fini. On va vous livrer un extrait bientôt".

Château ???? Noir bientôt un extrait Kaaris là annoncé le projet est terminé ✔️ pic.twitter.com/ajfvURBaZz — NoldArnold93 (@NoldArnold93) February 13, 2021

Avec cette nouveauté, Kaaris a décidé de faire un retour aux sources ! Il a été vu avec Therapy Music en studio. Ils ont travaillé sur l'album mythique "Or Noir" lâché en 2013 ! Donc ça promet...

Back to the futur ???? therapy&bigriskaa CHÂTEAU NOIR c’est reparti ???? pic.twitter.com/lLvMJSuJSN — KAARIS (@KaarisOfficiel1) January 7, 2021



On n'a pas plus d’informations pour le moment. On ne connaît ni la date de sortie, ni la tracklist et les collaborations mais maintenant que le projet est prêt, cela ne devrait pas tarder.

A vos pronos !