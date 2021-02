Lil Uzi Vert est en plein doute

Il sous-entend qu'il s'est trop précipité...

Lil Uzi Vert n'est plus sûr de lui... Son dernier album "Eternal Atake" le laisse dubitatif.

Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'est pas question de sa récente implantation d'un diamant de 24 millions de dollars sur le front qui le dérange, mais bien de son dernier projet "Eternal Atake" sorti en mars 2020. Alors que ses dernières frasques personnelles ont fait couler beaucoup d'encre, Uzi se confesse sur son ressenti concernant son dernier album.

Dans un live Instagram de Fat Joe, le petit Prince, comme l'a surnommé soi-disant son ainé, s'est épanché : "Je dirais que la musique n’est pas géniale selon moi, ça aurait été un projet formidable pour beaucoup d’autres, mais la musique n’était pas au point. C’est un voyage musical et ça pourrait faire son chemin, tu sais comment ça se passe, peut-être que d’ici un moment, ça va prendre. D’habitude, je suis en mode automatique, j’ai eu un ou deux titres extra sur un p***** d’album et sa version Deluxe. Après ça, tu te poses, tu sais comment ça se passe en studio Joe, tu écoutes de la musique si fort que tes oreilles commencent à saigner. Et cette fois, je vais prendre mon temps". Le rappeur de son vrai nom Symere Woods n'hésite pas à être critique envers lui-même et son travail.

L'album avait été très demandé par les fans d'Uzi et c'est sûrement cette pression qui l'a poussé à sortir le projet (peut-être) trop tôt : "Parfois, c’est genre : "Allez Uzi, tu dois le lâcher, et ça ne doit pas prendre 3 ans." Alors j’ai publié l’album, et la musique est tolérable. On n’est pas genre : "Mon Dieu mais c’est de la m****." La musique est là, c’est bien produit, mais honnêtement, de la part de Lil Uzi Vert, on attend que ça déchire, les étoiles, la lune, les vaisseaux, tout ça. J’ai un p***** de diamant dans le front Joe, tout ce que je fais est censé être du diamant".

"Eternal Atake" s'était quand même placé numéro un du classement Billboard dès sa sortie mais Baby Pluto est sûr de lui, il prendra son temps pour le suivant.