Lil Uzi Vert : le top 5 des rappeurs qui l'ont influencé

Lil Uzi Vert a dévoilé son top 5, avec pas mal de surprises.

Il a beau être un peu idiot, à vouloir s'incruster un diamant à 24 millions au milieu du front, ou un implant Tesla directement das son cerveau, Lil Uzi Vert reste un rappeur important. Auteur de véritables hits, qui se sont presque transformés en hymnes comme "XO Tour Llif3" avec une véritable influence sur l'évolution du rap game vers quelque chose de plus torturé, plus dépressif et qui s'assume un peu plus. Comme c'est la grande mode depuis quelques années, le rappeur a décidé de donner la liste des artistes l'ayant le plus influencé dans sa musique.

C'est lors d'une interview pour Fat Joe que la question lui a été posée. La réponse va peut-être vous surprendre, puisque Lil Uzi Vert a révélé que le rappeur l'ayant le plus influencé est Mike Jones, le vétéran de Houston, un de ceux à avoir popularisé la lean dans le rap. "C'est le premier rappeur dont j'ai appris tous les lyrics par coeur, je voulais être comme lui [...] Ma mère me donnait 15 dollars et j'achetais des cartes pour appeler son numéro car je voulais lui parler. Je m'en souviens encore : 281-330-8004", a déclaré le jeune rappeur. Une déclaration inattendue et sincère.

Lil Uzi Vert a ensuite continué sa liste en y ajoutant Lil Wayne, Remy Ma, Kurupt et Young Thug pour compléter son top 5. Un top étonnant de diversité et en même temps de cohérence, avec des rappeurs bien gangstas, d'autres un peu plus perchés, ce qui au final résume bien le personnage de Lil Uzi. Ca fait plaisir de voir des classements un peu originaux avec des noms qui changent des habituels "Tupac, Future" et autres, non ?