Drake veut mettre fin aux rumeurs concernant "Certified Lover Boy"

Lui seul connait la date de sortie de son album.

Le message est clair ! Si l'information ne vient pas de Drake lui-même, considérez que c'est une fake news.

Ce sont ses associés, les DJ Ovo Mark et Ovo Noel, qui ont mis les choses au clair sur l'Instagram de Night Owl Sound. "Toute information concernant "CLB" sera posté par DRAKE lui-même. En attendant, prenez un siège et patientez."

Depuis janvier, les fans de l'artiste le plus streamé de la décennie deviennent impatients et cherchent des informations partout où ils le peuvent. Les rumeurs vont bon train concernant la date de sortie de son sixième album intitulé "Certified Lover Boy". Chacun lance des pistes et souvent des fausses pour un des projets les plus attendus de cette année. Même les stars y mettent leur grain de sel. On pense notamment à Charlie Puth qui avait annoncé le projet.

HOL’ UP...lemme find out Charlie Puth know something I don’t! ???????????????? Y’all think this Drake ‘CLB’ album is dropping this week⁉️ pic.twitter.com/lDbWIXy9G5 — Power 106 (@Power106LA) January 19, 2021

Il faut dire que l'album annoncé depuis déjà quelques mois ne cesse d'être repoussé par Drizzy. Initialement teasé pour octobre lors de son anniversaire, il a été décalé une première fois pour le 1er janvier, annoncé par Odell Beckham Jr. Puis, suite aux problèmes de santé de Drake concernant son genou, il a été repoussé une nouvelle fois. Pour quand ? Le rappeur canadien a seulement annoncé l'année 2021. On est donc très large...

Coup de pub de folie ou réel problème de santé, on attend tous impatiemment "Certified Lover Boy", un album qui promet de nous réchauffer avec le grand froid actuel. Pour patienter, vous pouvez déjà streamer "Laugh Now Cry Later", single possiblement présent sur le projet.