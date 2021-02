Benab : découvrez le tracklisting de "Au Clair De La Rue (part.1)"

Son album à sortir le 19 février prochain.

Benab vient dévoiler le tracklist de son projet attendu pour le 19 février prochain, "Au Clair De La Rue (part.1)", son nouvel album solo. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a mis toutes les chances de son côté pour livrer un opus conséquent. Comme souvent, le casting des featurings était attendu avec impatience et le rappeur du 93 n'a pas fait les choses à moitié. Sur son tracklisting de 13 titres, on retrouve une véritable équipe de choc avec la présence de Imen Es, Mister V, Timal, Marwa Loud, Naps et Maes, excusez du peu !