Jay-Z, LL Cool J, Mary J. Blige : tous nominés au Rock & Roll Hall of Fame

Bientôt la consécration pour l’un d’entre eux.

La liste des nominés 2021 pour intégrer le Rock & Roll Hall of Fame a été dévoilée. Elle compte 16 artistes, dont des pionniers du rap et du R&B tels que Jay-Z, LL Cool J et Mary J. Blige.

Le Rock & Roll Hall of Fame, est, en quelque sorte, le but ultime à atteindre pour un artiste, peu importe le genre musical auquel on appartient. En 2020, c’était la légende Notorious B.I.G qui avait été intronisé, à titre posthume. Seulement, avoir marqué une génération toute entière n’est pas suffisant pour entrer au Rock & Roll Hall of Fame. Il faut remplir certains critères. Le plus important, par exemple, atteste qu’un artiste est éligible seulement 25 ans après la sortie de son premier projet.

Dans le cas de Jay-Z cette année et 2021 est la première année où il est éligible. En effet, son premier album "Reasonable Doubt" est sorti il y a tout juste 25 ans, en 1996. S’il gagne, ce serait une très belle façon de fêter ce 25ème anniversaire. Ce qui est tout de même remarquable, c’est le fait que Hov soit toujours aussi actif, autant d’années après. D’ailleurs, il vient récemment de signer la BO du film "Judas and the black Messiah" avec Nipsey Hussle. En ce qui concerne LL Cool J, il en est lui, à sa sixième nomination (rien que ça !). Celui qui s’en est pris à Kanye West est éligible depuis 2010 grâce à son album de 1985 "Radio". Peut-être que cette année sera la bonne. Mary J. Blige fait aussi partie des grands nominés 2021. Son premier album "What’s The 411 ?" dévoilé en 1992 l’a rendu éligible depuis maintenant cinq ans. Véritable légende de la soul et du R&B, la carrière de la chanteuse est impressionnante. Un de ses morceaux faisait même partie de la playlist d’investiture de Joe Biden.

Nominés aux côtés de Dionne Warwick, Fela Kuti, Tina Turner, Rage Against The Machine ou encore Chaka Kan, on peut dire que la compétition est rude cette année. La 36ème cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame devrait se tenir en automne à Cleveland dans l’Ohio.

Jay-Z et LL Cool J sont officiellement nominés pour le Rock & Roll Hall of Fame 2021, rejoignant ainsi des légendes du rap comme Biggie, N.W.A, ... #Jayz #LLCOLLJ #Rock&RollHallofFamehttps://t.co/k0fxZ44tBZ — BLOW.Entertainment (@BLOW_ent) February 10, 2021

Félicitations aux nominés !