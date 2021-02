Gazo : découvrez le tracklisting de "Drill FR"

Le projet sortira le 26 février.

Gazo est le phénomène du moment et le petit prince de la drill à la française, il était donc logique son projet porte donc le nom de "Drill FR". Il s'agira d'une mixtape qui sortira le 26 février. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il est invité un peu partout en ce moment et multiplie les feats, il a tenu à rendre la pareille. En effet, alors qu'il vient de révéler le tracklisting de son opus à venir, on remarque que l'on y retrouvera plusieurs collaborations de choix comme Hamza pour le terrible "Drill FR 5 "qui avait fait tremblé le rap français mais on retrouvera aussi son feat avec Tiakola pour "Kassav" et des connexions de feu avec Hache-P, Luciano, Landy et Franglish, Pa Salieu et Unknown T.

Le tracklist du projet de @GazoMlg "Drill Fr" est sorti ! Le projet sera disponible le 26 février et contient des feats de @HamzaSauceGod, @Tiakola_Meloo, Luciano, @LandyOff, @franglish, @LEBIGHACH, Salieu et Unknwon T ! pic.twitter.com/LzdXvDMgMS — GENERATIONS (@generations) February 10, 2021

Retrouvez le tracklisting complet présenté par Gazo en personne dans une story Instagram :

Le rappeur avait lui-même introduit son projet avec un alléchant teaser :

DRILL FR MIXTAPE DISPO LE 26/02 ???????? précommander le pic.twitter.com/8MifrlEdnq — GAZO (@GazoMlg) February 2, 2021

De quoi faire monter la pression en attendant le 26 février !