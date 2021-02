Lil Uzi Vert prétend que Jay-Z l'a comparé à Prince

Le rappeur se rêve en rock star.

En ce moment, Lil Uzi Vert multiplie les dingueries. Après s'être implanté un diamant de plus de 20 millions de dollars sur le front qui risque pourtant de le tuer ou de vouloir se faire poser une puce dans le cerveau pour rester connecté en permanence à un ordinateur, il vient d'affirmer que Jay-Z l'avait comparé à Prince. De là à dire qu'il est en train de craquer complètement, il n'y a qu'un pas...

Lil Uzi Vert s'est rendu sur Twitter pour affirmer que Hova et Juan "OG Juan" Perez, un ami de longue date de Jay-Z qui est aussi son partenaire commercial et le président de Roc Nation Sports l'avaient comparé à une légende de la musique, Prince.

"OG et Hov ont dit que je suis comme Prince... donc je suis Lil Prince maintenant"

OG and Hov said I’m Like Prince ..so I’m Lil Prince now ☔️???? — Uzi London ????☄️????® (@LILUZIVERT) February 10, 2021

Il n'a rien dit de plus sur le contexte de cette affirmation sinon qu'il remerciait Jay-Z, OG Juan et sans doute l'épouse de Juan, Desiree Perez, PDG de Roc Nation. en même temps, rappelons que Lil Uzi Vert est signé sur cette structure et qu'il a aussi un contrat avec Atlantic Records.

"Merci ... Des Juan et Hov. Changer ma vie pendant que nous parlons ???? ®️."

On ne sait pas quel degré de véracité accorder à ses propos. Vu ce qu'il fait et dit en ce moment, on aurait plutôt tendance à penser que Lil Uzi Vert n'est pas tout à fait dans son état normal. Ceci dit, ce n'est pas la première fois qu'il se compare à une rock star. En 2016 déjà, il avait dit dans un entretien à XXL : "j'aime avoir l'air cool et bien m'habiller. Lil Uzi est une rock star, sachez-le." Toujours à XXL, il avait également déclaré au début de sa carrière : "Trap star, rap star, rock star, je veux être aussi grand que possible. Je veux être l'un des plus grand sartistes. Je veux qu'on se souvienne de moi comme : 'il est fou, il est phénoménal. Je veux veux juste être un des plus grands'."

Une obsession pour Lil Uzi Vert mais tant qu'on n'a pas de confirmation de la bouche de Jay-Z lui-même, on se permettra d'avoir quand même un petit doute surtout au vu de ses agissements récents...