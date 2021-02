Cardi B et Saweetie : vers un projet en commun ?

Cardi B et Saweetie pourrait travailler ensemble !

De nombreuses rumeurs circulent sur Cardi B et Saweetie. Ces dernières affirment que les deux rappeuses seraient en conflit. Mais une récente déclaration de la soeur de Cardi réfute ces dires. Elles pourraient même bosser toutes les deux.

Cardi B, Offset et le reste des Migos étaient présents lors du Super Bowl. Mais une personne manquait à l’appel : Saweetie. Cette absence a été notée par de nombreux internautes et certains médias. Il faut savoir que la rappeuse est la compagne de Quavo ! Conclusion ? L’hypothèse d’une dispute entre l’auteur de "WAP" et Saweetie est née. Même si Quavo avait anticipé cette éventualité en postant une photo sur sa story Instagram. On y voit la place réservée de celle qui a collaboré avec Doja Cat sur "Best Friend". En légende il écrit : "Je garde toujours une place pour toi @Saweetie".

Mais cela n’a convaincu personne. Si bien que Hennessy, la soeur de Cardi B, a dû prendre la parole sur cette histoire. Elle affirme : "Le manager de Saweetie et Cardi ont parlé hier d'un projet alors arrêtez d'essayer de créer des histoires".

Cardi B’s sister Hennessy responds to people thinking she was shading Saweetie.



She also hinted that Saweetie and Cardi‘s teams have talked about a potential project ???? pic.twitter.com/7kfuBygtOq — Female Rap Room (@FemaleRapRoom) February 10, 2021

On passe d’un supposé beef à une possible collaboration… C’est ça le rap game au final ! En tout cas, si ce feat se fait, ça promet d'être magnifique. Cardi B et Saweetie sont deux grandes artistes uniques, assumées, talentueuses. On croise les doigts !