Cardi B se confie sur son prochain album : "Je dois arrêter d’avoir peur"

La rappeuse partage ses inquiétudes en interview.

Cardi B en dit plus sur son prochain album. Lors d’une interview avec Zane Lowe, l’artiste a déclaré que ce sont principalement ses peurs qui l’ont empêché de sortir un opus en 2020.

Nombreux sont les fans qui attendent la sortie du prochain album de Cardi B. Elle qui a confirmé, il y a peu de temps, l’arrivée d’un projet en 2021, explique aujourd’hui les raisons de ce délai. Reçue en interview par Zane Lowe, la star de "Cardi Tries" a déclaré à l’animateur : "Je voulais vraiment sortir un album l’année dernière, mais je me disais que je n'avais pas les bonnes musiques. J’ai enregistré tellement de morceaux. Je crois que je dois avoir au moins 50 chansons d’enregistrées et pourtant je ne suis pas satisfaite. Si je ne suis pas satisfaite, je ne suis juste pas satisfaite, mais je veux vraiment sortir un album cette année. Je pense que j’ai plus le choix maintenant. Je crois que j’ai atteint mes limites, je ne peux plus me restreindre. Je dois juste arrêter d’avoir peur". Une explication assez surprenante, mais qui prouve le perfectionnisme de celle qu’on retrouvera bientôt au cinéma.

Ce n’est pas tout. Cardi B, qui vient tout juste de dévoiler le clip de son dernier titre "Up", raconte aussi comment les critiques qu’elle reçoit la touchent. Elle explique : "Je ne pouvais même plus manger. J’ai l’impression d’être constamment critiquée et scrutée sur tout. J’ai toujours l’impression que je dois être super, super parfaite. Je suis Balance, donc l’opinion des gens compte toujours pour moi". En effet, que ce soit en termes de clip ou de paroles, les choix très provocateurs de la rappeuse new-yorkaise suscitent souvent de vives réactions.

Cardi B peut être sûr d’une chose, son public est là et ses fans répondront toujours présents, peu importe l’attente. Les chiffres concernant "UP" le prouvent déjà :