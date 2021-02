Kaaris : de retour en studio avec Therapy !

Retour d'une grosse collaboration.

C'est officiel, Kaaris va bel et bien sortir "Château noir"! Il travaille actuellement dessus en studio. Il le sortira sous forme de mixtape et le projet marquera le retour de l'association Riska/Therapy.

Le rappeur sevranais fait un "retour vers le futur" en travaillant de nouveau avec le groupe de producteurs Therapy. Le 7 janvier dernier, il nous a mis l'eau à la bouche en postant une photo sur Instagram avec 2093, un des membres du groupe. Les fans ont été plus que ravis de savoir que K2A va de nouveau kicker sur leurs instrus.

Il aura fallu sept ans pour qu'on puisse réentendre une collaboration entre Kaaris et Therapy. La dernière a marqué l'histoire du rap français avec l'album "Or Noir" qui a permis à Riska de s'imposer dans le rap game. Les producteurs du groupe tels que 2093, 2031, Loxon et Phantomm avaient travaillé sur le projet. Dedans, on y retrouve des sons considérés aujourd'hui comme des classiques. On pense surtout au single éponyme de l'opus "Or noir" ou encore "L.E.F" en featuring avec Booba. Ce qu'on ne risque plus de voir dans "Château noir" vu les relations que les deux rappeurs entretiennent depuis maintenant plusieurs années.

Il ne manquerait plus qu'il décide de sortir sa mixtape le même jour que le Duc qui prépare son album "Ultra".

On a pour l'instant aucune information supplémentaire sur le projet mais Kaaris sait comment nous tenir en haleine. Il a posté une courte vidéo en pleine session studio où on peut entendre très brièvement le début d'une instru, en commentant que "c'est très chaud". On sent que Zongo le Dozo nous prépare du sale ! On a hâte. Ohhhh Clique !