Lil Baby : assiégé, il est obligé de déménager pour sa sécurité

Son adresse a été dévoilée, il a changé immédiatement de maison.

De passage à Tampa, Lil Baby s'est vu contraint de quitter la résidence qu'il occupait car des fans l'attendaient en masse devant la propriété.

A l'occasion du Super Bowl, le fan de Lil Wayne a passé le week-end à Tampa, en Floride. Durant un live Instagram, Lil Baby a dévoilé que ses fans avaient découvert où il habitait. Se tenant dans l'allée de la maison, on pouvait apercevoir des dizaines d'adolescents avec leurs téléphones filmant leur star préférée. Le plus gros vendeur de 2020 aux Etats-Unis a décidé de prendre sa voiture et de quitter les lieux. Dans les rues voisines, même constat, une foule compacte se dirigeait vers lui. Pour lui, pas d'hésitation : "Il ne peut pas retourner là-bas. Il va devoir louer une nouvelle maison".

Les amateurs de football américain qui étaient devant la finale qui opposait les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City ont pu regarder la première publicité du rappeur originaire d'Atlanta. Il a été choisi par la marque de boisson énergétique Rockstar Energy pour être leur égérie, afin de réintroduire leur marque sur le marché. Le Super Bowl est suivi par plus de cent millions de téléspectateurs. Le "half time show" est devenu un évènement à part entière, où The Weeknd a performé cette année.

Le plus gros vendeur de l'année 2020 a bien fait de jouer la sécurité en changeant directement de résidence. On n'aimerait pas qu'une tragédie à la Pop Smoke se réitère...