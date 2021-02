PLK parle de son feat avec Niro

Quelqu'un s'est apparemment fait plié...

Souvent, les featurings sont aussi l'occasion de se lancer dans une petite compétition plus ou moins amicale entre rappeurs qui se connaissent. On a notamment en tête l'anecdote de Busta Rhymes sur son morceau avec Eminem, où chacun renvoyait son couplet à l'autre avec 10 lignes en plus et ainsi de suite. Mais les rappeurs qui avouent avoir eu affaire à plus fort qu'eux en feat ne sont pas très nombreux, surtout par fierté. PLK a pourtant été très honnête lorsqu'on lui a parlé de son feat avec Niro.

En effet, Niro a prévu de sortir un EP le 19 février, qui sera lui-même suivi de 8 autres projets pour un total d'environ 45 morceaux. Beaucoup de matière et un travail de titan où il a été assisté par quelques invités, dont PLK qui apparaîtra en featuring. Niro a déclaré sur ses réseaux que le titre était "l'un des morceaux les plus techniques" qu'il avait eu à faire. PLK, de son côté, a répondu à Niro en story Instagram en disant "Mdr c'est faux, je me suis fait laver, plier comme unt-shirt Anthill", du nom de la marque de Niro.

Une phrase à laquelle le rappeur de Blois a répondu "C'est une disquette ça l'équipe, le croyez pas". On ne saura donc pas qui s'est fait plié mais pour avoir la réponse, rendez-vous très prochainement lors des sorties successives des EP de Niro, qui seront apparemment publiés petit à petit pendant l'année. On a hâte d'entendre tout ça, d'autant que depuis ces dernières années il a pris encore une autre envergure, en passant de rappeur très reconnu par la street à un public encore plus large.