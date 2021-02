Soso Maness balance un nouveau freestyle

Le rappeur marseillais partage un freestyle inédit sur Instagram.

Soso Maness partage son flow et sa plume avec ses fans. L’artiste a posté un freestyle en story de sa page Instagram.

Devenu incontournable sur la scène du rap français et surtout du rap marseillais, Soso Maness nous régale toujours autant. L’interprète de "Bilal" a fait un cadeau à ses fans dans une vidéo qu’il a partagée dans sa story Instagram. Installé confortablement sur son canapé, il a démontré sa technique et son flow à travers un freestyle inédit. Il faut dire que le rappeur n’a jamais eu de mal à partager son intimité avec ceux qui le suivent. Fin 2020 par exemple, il avait invité ses fans (toujours sur Instagram) à passer la soirée du 31 décembre avec lui, dans un live.

Sur la vidéo du freestyle, on peut apercevoir en arrière-plan, le disque d’or qu’il a reçu pour son album "Mistral" son deuxième projet, sorti le 5 juin 2020. Les chiffres de vente de ce projet ce sont envolés et les feats avec Da Uzi, Hornet la Frappe, Alonzo et Lacrim ont appuyé le succès de l'opus. À côté du disque d'or, on note aussi la présence du disque de diamant, reçu pour le projet "13 organisé". Des certifications qui confirment l'impact de l’artiste en 2020. Son célèbre et désormais mythique "Zumba cafew" a marqué la France entière.

Nouveau freestyle de Soso Maness ! pic.twitter.com/2sqjmtymDd — rvpfr (@rvpfr_) February 3, 2021

En espérant qu’il puisse nous surprendre à nouveau cette année, avec par exemple un nouvel album ! On croise les doigts.