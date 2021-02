SCH : il confirme enfin son album "JVLIVS 2" !

SCH vient de teaser son nouveau projet !

L’album de SCH est l'un des projets les plus attendus du rap game français cette année ! Cela fait des mois que l’on entend parler de "JVLIVS II" sans avoir aucune confirmation définitive. C’est désormais chose faite ! Le rappeur marseillais vient de dévoiler le teaser très alléchant de son opus.

SCH est clairement un artiste plus que complet. Décalé, bosseur, intelligent et doué, il n’a plus rien à prouver à personne dans le rap game. Ses projets ? Des succès assurés. Preuve en est, livré il y a plus d’un an son album "Rooftop" a été certifié disque de platine. Il a décidé de remettre ça en sortant un tout nouvel opus.

Si vous suivez SCH sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu ses nombreux indices sur une future nouveauté. Ces derniers sont laissés au travers de publications, stories, commentaires… Et un titre sort à chaque fois : "JVLIVS II". Sauf que le mystère persiste et aucune précision ne fuite. Jusqu’à ce mardi 2 février ! Le membre de la team 13 Organisé a jugé que c’était le bon moment pour lui de nous lâcher le morceau. Il a publié le premier teaser de cet opus dont on connaît le nom complet : "JVLIVS II : Marché noir".

L’album est disponible en pré-commande depuis hier. C’est une telle réussite que le site explose et rame ! De quoi rendre fous les fans de celui qui devrait bosser avec Julien Doré.

Trop de précommandes le site il beug un peu mes gâtés vous êtes en train de fissurer https://t.co/6Th07S8FQL ????♥️ — JVLIVS II (@Sch_Mathafack) February 2, 2021

Ça s’annonce plus que prometteur… On attend plus que la date de sortie !