Jul annonce la sortie d’un nouvel album gratuit

Encore un opus offert pour les fans de l’Ovni.

Le rappeur marseillais a annoncé sur son compte Instagram la sortie de son prochain projet. Toujours aussi généreux avec sa communauté, il lui donne pour la sixième fois un projet 100% gratuit.

C’est sur Instagram, comme il le fait souvent, que le Marseillais Jul a sollicité l’avis de ses followers avec la phrase suivante : "Wesh ma team ça va ? Qu’est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment mes sangs ?". Les internautes ont commenté en masse, parmi eux, un partisan du J a écrit sous la publication : "Album Gratos pour les vatos" qui a été liké par plus 1600 personnes. Moins de 24h après, l’Ovni confirme la sortie imminente d’un nouvel opus gratuit. Et ce n’est pas son premier coup d’essai… Il en a déjà sorti 5 entre 2015 et 2019 en plus de ceux qu’il commercialise.

Il faut dire que Jul a de quoi se sentir reconnaissant, 2020 a été sûrement l’apogée de sa carrière. Il a cassé tous les chiffres avec ses deux albums sortis en solo, "La Machine" et "Loin du monde", mais également avec le projet commun "13 Organisé" que tout le monde a écouté en boucle l’été dernier. Il se place en tête des ventes que ce soit en streaming ou en physique et marque même le meilleur démarrage d'album avec son petit dernier.

En six ans, seulement, de carrière, celui qui a fait danser Jean-Claude Van Damme, est devenu l’artiste français le plus productif avec pas moins d’une vingtaine de projets sortis. En d'autres termes, depuis 2014, il nous a balancé, en moyenne, trois projets par an. Qui d’autre que "La Machine" pourrait faire ça ?