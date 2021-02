Cardi B : son nouveau titre "UP" arrive !

Cardi B va sortir un morceau inédit ce vendredi 5 février.

Cardi B commence 2021 de la meilleure des façons ! Elle va livrer un tout nouveau single qui s’intitule "UP ". C’est sur ses réseaux sociaux qu’elle a annoncé la nouvelle. Elle nous donne rendez-vous ce vendredi 5 février.

Plus les années passent, plus Cardi B fait comprendre qu’elle est devenue indispensable au rap game. A chaque fois, ses projets explosent les scores. Longtemps comparée à Nicki Minaj, la femme du rappeur Offset a pris sa propre place et ne veut pas être détrônée. Preuve en est, son dernier morceau "WAP" reste encore ancré dans nos têtes avec son clip surréaliste ! Pour ceux qui l’ignorent, elle a dépensé 1 million de dollars pour la réalisation de ce dernier. Elle est déterminée à s’imposer et casser les codes. Le fera-t-elle dans son nouveau titre "UP" ?

Si vous suivez celle qui s’est disputée avec Snoop Dogg sur Instagram, vous avez sûrement vu cette publication :

C’est officiel : son nouveau single sera disponible ce vendredi 5 février ! De quoi ravir ses fans qui attendaient plus que jamais un inédit. Bien qu’ils espéraient un album tout frais tout neuf… Il va falloir encore être patient.

En attendant, permettons-nous de rêver un peu ! Ça vous dirait une collaboration entre Cardi B et Aya Nakamura ? Ne froncez pas les sourcils ! Ca pourrait se faire ! Les deux artistes se sont fait des appels de phares sur Twitter. Affaire à suivre, chaque chose en son temps…

On a hâte d'être à vendredi !