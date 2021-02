The Game prétend qu'il est le meilleur rappeur de Compton

Il se pense meilleur que Kendrick Lamar.

The Game est un habitué des déclarations fracassantes et il n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Sa dernière affirmation risque quand même de faire couler beaucoup d'encre puisqu'il s'est autoproclamé G.O.A.T de Compton, ce quartier de Los Angeles qui a aussi vu éclore Kendrick Lamar par exemple...

Game a fait cette déclaration alors qu'il était en pleine conversation avec ses collègues de la côte ouest, Crooked I et Glasses Malone. Et quand le sujet du meilleur rappeur est venu sur la table, The Game a déclaré : "A Compton, personne ne peut me surpasser", s'est-il vanté.

De toute évidence, c'est faire peu de cas de Kendrick Lamar, lui aussi originaire de Compton, est considéré comme un des meilleurs rappeurs actuels. Mais Game a rappelé que Kendrick était en quelque sorte son "petit".

"Kendrick est mon gars. Je volais déjà quand il était à pied et je lui ai montré ce qu'il fallait faire. Ne jouez pas avec The Game, je suis le nigga le plus dur de Compton, le rap, le parolier, c'est moi. Le premier qui dit quelque chose de différent, je le prends et tous ceux qui sont avec lui."

Plus tard, Game a admis qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de ses déclarations mais il a quand même maintenu ses affirmations. "J'ai bu quelques verres de téquila, mais je me sens vraiment comme à Compton. Ces mecs ne peuvent b*iser avec Chuck." Mais, après lui, il a quand même donné des accessits à Kendrick Lamar, MC Ren et DJ Quik, eux aussi issus du même quartier.

Pour être honnête, il faut quand même avouer que The Game a mis en avant Kendrick Lamar quand celui-ci débutait car celui-ci a beaucoup parlé avec le vétéran à ce moment de sa carrière et Game a aussi présenté le jeune artiste de TDE sur des morceaux comme "Cali Niggaz" et "The Cypha".