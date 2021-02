Justin Timberlake prépare un nouvel album !

Il est de retour en studio avec Timbaland.

Justin Timberlake été l’invité du "Tonight Show" de Jimmy Fallon. Il en a profité pour confirmer la préparation d’un prochain album avec son ami de longue date, Timbaland.

C’est le retour de JT et Timbo ! La complicité du chanteur et du producteur semble toujours intacte. Après avoir travaillé ensemble sur de nombreux projets depuis le début de la carrière solo de Justin Timberlake, les deux comparses se retrouvent enfin. Il y a quelque mois déjà, ils s’étaient affichés ensemble en studio. Des artistes comme Justin Bieber ou encore Ty Dolla $ign étaient également de la partie. Rien n’avait encore été confirmé quant au projet en préparation, jusqu’à maintenant. En effet, la veille de ses 40 ans, l’interprète de "The Other Side" a annoncé dans "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", qu’un album était en préparation. Lorsque l'animateur star lui a demandé si un album était en cours, il lui a dit : "On peut dire ça. On va dire oui. J’ai fait des aller-retours au studio pour travailler sur des choses".

Au cours de l’interview, Jimmy Fallon l'a aussi interrogé sur les artistes avec qui il aimerait travailler dans un avenir proche. Ce à quoi il a répondu : "Kendrick Lamar est le premier de ma liste. Kendrick et Travis Scott". Un souhait qui, on l’espère, deviendra réalité surtout que Justin est un habitué de ce genre de collaboration. Le morceau "Believe" avec Meek Mill ou encore "Don’t Slack" avec Anderson .Paak en sont d’ailleurs la preuve.

Il nous reste maintenant qu’une seule chose à faire. Attendre patiemment le retour de l’ex-membre de NSYNC. On attend Justin, on attend…