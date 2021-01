The Weeknd : son best-of "The Highlights" disponible deux jours avant le Super Bowl !

The Weeknd va livrer un album juste avant le grand évènement sportif !

The Weeknd va dévoiler un opus qui va faire des heureux ! C’est une compilation qui regroupe ses plus grands tubes. Elle s’appelle "The Highlights" et sera disponible deux jours avant le Super Bowl !

The Weeknd est un artiste ultra talentueux, bosseur, et très malin. Vous le savez, cette année il a été choisi pour performer à la mi-temps du Super Bowl qui aura lieu le 7 février prochain ! Une chance incroyable puisque l’évènement est regardé par des centaines de millions de téléspectateurs. Surfant sur cette opportunité folle, celui qui a explosé les scores avec son projet "After Hours" a eu le nez fin ! Il a eu la merveilleuse idée de sortir un opus deux jours avant le Super Bowl.

Accessible dès le 5 février, "The Highlights" est un best-of qui regroupe 18 titres à succès de l’artiste. Vous pourrez donc (re)déguster les morceaux qui ont marqué le monde de la musique tels que "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face" ou des plus récents comme son dernier single "Save Your Tears". Un vrai régal ! Pour information, l’album est déjà disponible en pré-commande.

Voici la tracklist complète de "The Highlights" :

1. Save Your Tears

2. Blinding Lights

3. In Your Eyes

4. Can’t Feel My Face

5. I Feel It Coming (with Daft Punk)

6. Starboy (with Daft Punk)

7. Pray For Me (with Kendrick Lamar)

8. Heartless

9. Often

10. The Hills

11. Call Out My Name

12. Die For You

13. Earned It (Fifty Shades Of Grey)

14. Love Me Harder (with Ariana Grande)

15. Acquainted

16. Wicked Games

17. The Morning

18. After Hours