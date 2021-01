Eminem bat un nouveau record !

Il domine Spotify !

On peut aimer ou pas Eminem, mais il est quand même difficile de ne pas reconnaître que les chiffres parlent pour lui. S'il a récemment perdu le titre du clip le plus vu en 24h sur YouTube battu par 6ix9ine et "Gooba", il détient encore quelques records et sa longévité au plus haut niveau lui permet de continuer à en battre. C'est ainsi qu'il est devenu l'artiste ayant débuté avant l'an 2000 comptant le plus d'auditeurs sur Spotify avec 39 millions d'auditeurs mensuels ! Un chiffre incroyable qui lui permet de dépasser la précédente détentrice du record, Mariah Carey qui culmine pourtant à 37 millions !

L'information a été dévoilée par le compte Twitter Eminem Chart qui suit de très près chaque évolution des chiffres de Slim Shady...

Eminem (39M) has now surpassed Mariah Carey (37M) becoming the second act pre 2000's with the most monthly listeners on Spotify currently. pic.twitter.com/qovUvDx120 — Eminem Charts (@eminemchart) January 21, 2021

Et le fait qu'il dépasse Mariah Carey doit avoir une saveur particulière pour le rappeur de Detroit car, lorsque la diva a sorti ses mémoires, il a eu un moment peur qu'elle raconte leur aventure et surtout ce qui se passait dans la chambre à coucher alors qu'il a toujours été très discret sur sa vie privée... Qu'il se rassure la chanteuse n'a rien dit et il tient sa "revanche" avec ce nouveau record.

Cette anecdote mise à part, cela en dit long sur le succès d'Eminem qui transcende clairement les générations et dont les fans ont autant 40 ans que 20 ans comme le prouve une fois encore le succès de ses derniers projets, "Music To Be Murdered By" puis la version "Side B" sortie en décembre 2020.