Les Migos sont conscients de l'attente autour de "Culture III"

Et promettent du lourd.

Hier, on fêtait les trois ans de la sortie de "Culture II" des Migos alors qu'on attend toujours des nouvelles du troisième volume dont on parle pourtant depuis plusieurs mois maintenant et qui devrait sortir en 2021. Conscients de l'attente qui entoure ce projet, les rappeurs d'Atlanta ont partagé la bande-annonce de l'album montrant les backstages de la création de leur projet et montrant une partie de leur processus créatif. Pour que cela soit un peu fun aussi, ils ont également partagé des moments de leur temps libre.

Les Migos se sont donc réunis dans un manoir de Los Angeles qu'ils ont appelé "The Compound" pour enregistrer et s'éloigner des distractions de la vie tout en essayant de retrouver la magie et la camaraderie qui fascinent le monde du hip-hop depuis des années. Quavo comprend pourtant que les enjeux sont élevés pour "Culture III" mais a reconnu que les trois rappeurs ont aussi travaillé afin de développer leurs carrières solos, mettant le groupe un peu sur pause. Mais il comprend l'impatience et annonce donc un retour tonitruant.

"Il est temps pour nous de sévir, de créer des liens et de faire connaître notre activité. Il est temps de mettre toutes les choses au clair. En ce moment, nous sommes à un moment de notre vie où nous sommes autorisés à nous asseoir pour construire et repartir de zéro."

Offset convient aussi qu'ils avaient décidé de ne pas saturer le marché et qu'ils ont profité de ce temps sans enregistrer pour vivre de nouvelles expériences citant par exemple son arrestation lors des manifestations Black Lives Matter ou sa première fois dans un bureau de vote.

"Beaucoup de choses se sont passées durant le confinement qui m'ont fait réaliser que je devais sortir de ma boîte et voir plus de monde. Nous étions absents pour une bonne raison ceci dit : nous diffusions beaucoup de musique et nous ne voulions pas inonder le marché. Mais, avec tout ce qui se passe, je n’ai jamais été aussi politique de ma vie. J'ai voté pour la première fois cette année et cela vient du simple fait que j'ai eu le temps de voir ce qui se passait dans le monde."

Cela ne nous donne pas une date de sortie pour "Culture III" mais les Migos ont promis de nouveaux titres très bientôt !