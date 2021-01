Drake veut que Timbaland organise un Verzuz entre Justin Timberlake et Usher

Le rappeur attend ce Verzuz 100% R&B.

Invités dans l’émission "Jalen & Jacoby" sur ESPN avec Swizz Beatz, Timbaland s’est confié sur le projet Verzuz. Il a avoué que Drake lui avait demandé d'en organiser entre Justin Timberlake et Usher. Un souhait qui pourrait se réaliser prochainement.

Les demandes sont nombreuses concernant les battles Verzuz. La saison 2 a démarré sur les chapeaux roues, notamment grâce à l’affrontement entre Gucci Mane et Jeezy. La vidéo a fait des millions de vues et a permis de résoudre un conflit de longue date. Après cela, les battles se sont enchainés et le dernier en date a regroupé deux stars du R&B : Ashanti et Keyshia Cole.

Un autre Verzuz entre deux légendes du R&B commence à faire parler. De nombreuses personnes souhaiteraient voir s’affronter Justin Timberlake et Usher. En premier ligne, l’ancien joueur NBA Jalen Rose. Ce dernier a reçu lundi 25 janvier Timbaland et Swizz Beatz dans son émission "Jalen & Jacoby". Il en a donc profité pour glisser quelques-unes de ses idées quant aux prochains Verzuz, dont un entre les deux chanteurs. Le producteur lui a répondu : "Oui on sait. C’est marrant, Drake m’en a parlé aussi. Il m’a dit : "On doit organiser ça". Je lui ai répondu bientôt, bientôt". Une réponse qui a dû enchanter Drizzy. Avec le nouveau report de la sortie de "Certified Lover Boy", il méritait une bonne nouvelle… et nous aussi !

Pour l’instant, Timbaland n’a pas donné plus d’informations concernant l’organisation de ce Verzuz. Cela pourrait prendre un certain temps puisqu’il faudrait avoir la confirmation des deux artistes concernés, sans parler des questions d’emplois du temps. Quoi qu’il en soit, la réponse de Timbo nous fait déjà rêver. En attendant, les idées continuent de fuser pour les deux producteurs qui pensent même à faire un Verzuz entre Tupac et Biggie.

La saison 2 est loin d’être terminée !