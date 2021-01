Nessbeal de retour en 2021 !

C'est la bonne nouvelle du jour pour ceux qui aiment Nessbeal que l'on n'a plus entendu depuis un moment si ce n'est sur un feat avec Jul il y a quelques mois et qui a rappelé aux fans combien la qualité d'écriture du rappeur du 94 était toujours bien présente et combien elle pouvait nous manquer : il va revenir ! DJ Bellek qui est son producteur, a affirmé que 2021 verrait le retour de NE2S et la reprise d'une carrière inactive depuis de trop longues années.

Dans une série de questions/réponses avec ses followers au cours de laquelle il devait répondre par vrai ou par faux, DJ Belek a confirmé que Nessbeal ferait donc son retour cette année avec un projet.

Selon @Dj_Bellek, Nessbeal serait de retour cette année avec un nouveau projet ! pic.twitter.com/RVM6FwizGa — ???????????????????? (@F1RSTFR) January 26, 2021

Il faut dire que cela fait des années qu'on se demande ce que devient Nesbeal et l'annonce de sa retraite après la sortie de son quatrième album, "Sélection naturelle" en 2011. Depuis, plus rien ou presque, un titre en 2011 avec Bellek, "Gunshot" et quelques participations avec Hayce Lemsi, Demi Portion, Isleym, Volts Face et Dany Synthé. Un temps, on a cru qu'il allait faire son retour lorsqu'en 2014, il a annoncé qu'il travaillait avec Kore et Belleck. Finalement, on n'a rien vu venir et surtout on n'a rien entendu jusqu'à 2019 quand il apparaît au casting du film "Paradise Beach" avec Dosseh, Seth Gueko et Kool Shen notamment.

Et puis, il y a le feat sur l'album de Jul qui a beaucoup fait parler et qui a permis à toute une génération de le découvrir. Les retours ont été tellement positifs que cela lui certainement redonner envie de repasser derrière le micro. Espérons maintenant qu'il ne faille pas trop attendre pour réécouter Nessbeal !