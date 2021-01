Freeze Corleone balance un freestyle brûlant

Dans une vidéo de Maskey.

Freeze Corleone est passé dans une vidéo de Maskey de laquelle il était le sujet principal. Pour fêter ça, il a balancé un freestyle inédit qui rappelle tout son talent et qui a mis le feu à Internet.

Pour sa dixième recette, Maskey a choisi de se poser cette question : "Comment faire du Freeze Corleone ?" Pour répondre à cette épineuse interrogation, le youtubeur a reçu le soutien de l'intéressé en personne pour être sûr de travailler dans le bon sens et de la bonne façon. Si toute la vidéo est consacrée à une analyse du style Corleone, les deux dernières minutes sont donc réservées au freestyle inédit du rappeur des Lilas, "Requiem for a drill".

La preuve que Freeze ne laisse personne indifférent, la Toile s'est immédiatement enflammée suite à la parution de cette vidéo qui est, au moment où ces lignes sont écrites, est numéro 1 des tendances YouTube.

Il y avait aussi une autre raison de parler de Freeze Corleone cette semaine. "La menace fantôme" continue d'affoler les chiffres et vient de dépasser les 100 millions de streams sur la plateforme Spotify ce qui place le rappeur au rang des incontournables du rap français durant cette période. Il faut dire que le projet, malgré ou à cause de la polémique, avait connu un départ fracassant et les résultats de Freeeze sur Spotify prouve bien que le buzz qui l'entourait n'a pas baissé de régime.

???? FREEZE CORLEONE ????



5,2M de STREAMS spotify en 24H ⏲️



Leto c'était 3,2M???? , Kaaris 3,6M ????



CHEN ZEN MARQUE L'HISTOIRE ???? pic.twitter.com/qOPnD5STfU — Hip Hop Ultimate Team ???? (@HH_UltimateTeam) September 12, 2020

????7 morceaux de « La Menace Fantôme » font partie du Top 10 Spotify France.



6/10 pour Apple Music.



Une grosse première semaine en approche pour Freeze Corleone. pic.twitter.com/9POt1IiAYN — RAPLUME (@raplume) September 12, 2020

Pas de doute, Freeze Corleone fait toujours l'événement.