Pop Smoke : des nouveaux titres vont bientôt sortir !

Des morceaux inédits de Pop Smoke vont être livrés !

Pop Smoke n’en finit plus de faire parler de lui ! Son label vient d’annoncer que de nouveaux morceaux étaient sur le point d’être dévoilés !

Depuis sa mort en février 2020, Pop Smoke n’arrête pas d’occuper les classements musicaux. Il fait partie de ces artistes qui cartonnent même n'en étant plus là. Il est vrai qu’après le décès d’une personnalité, on a tendance à redécouvrir son oeuvre ou l’aimer davantage. C’est le cas de celui qui aurait reçu des menaces avant son assassinat. Après l’album posthume "Shoot For The Stars Aim For The Moon" et un futur documentaire sur sa vie, ou encore un rôle au cinéma, de nouveaux morceaux vont apparaître dans nos playlists préférées. Et ça, tout bientôt ! C’est son label Victor Victor Worldwide qui vient de l’annoncer ! On parle d’une collaboration entre Fredo, Young Adz et le rappeur lui-même.

Le saviez-vous ? Avant sa disparition, l’auteur de "What You Know About Love" a décroché son premier et unique rôle au cinéma ! Il va jouer dans le long métrage intitulé "Boogie". Ce film racontera l’histoire d’Alfred Chin alias Boogie, un prodige du basket d’origine chinoise, qui tente de devenir joueur de la NBA. Mais il devra faire face à de nombreux obstacles notamment un : Pop Smoke. Ce dernier joue son rival dans la fiction. Ça s'annonce ouf !

Rendez-vous au mois de mars ! Allez jeter un oeil au teaser…