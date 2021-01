Logic ne prend pas sa retraite !

Le rappeur vient de dévoiler un album.

Encore un rappeur qui s'est fait prendre au jeu des annonces de retraites trop hâtives. Logic avait en effet plusieurs fois annoncé son intention d'arrêter sa carrière, d'abord en 2017, puis en 2020 également. Ce genre d'annonces, qui arrivent souvent dans le rap, sont en général un moyen détourné pour faire du buzz autour de la sortie d'un éventuel "dernier projet". Avant de se raviser et de continuer à rapper. Pour le rappeur du Maryland, toutefois, on a bien eu droit à la fin d'une carrière et au début d'une autre : au revoir Logic, place à Doctor Destruction !

Le rappeur se met dorénavant en scène sous les traits d'un alter ego qui ressemble à un vilain des Comics des années 60 (jusque dans le nom). C'est probablement un hommage à la récente disparation de MF Doom, lui-même grand amateur de vilains dans les Comics. Sous ses nouveaux traits, Doctor Destruction vient de sortir un album ce vendredi 22 janvier, intitulé : "Planetory Destruction". Le projet fait une quinzaine de titres, avec quelques featurings mais aucun gros nom dans la tracklist.

Au niveau des sonorités, on retrouve quelque chose qui sonne assez old school même si la qualité du mix est, elle, toute récente. Des samples de musique noire américaine, un flow bien calibré et plutôt traditionnel, ça donne un projet agréable à écouter et très cohérent, même si côté innovations, on repassera. Quoiqu'il en soit, ça fait plaisir d'entendre à nouveau Logic derrière le micro, car c'est un rappeur extrêmement talentueux ! On vous laisse écouter tout ça.