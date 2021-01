Un battle Verzuz entre Tupac et Biggie ?

Swizz Beats voit les choses en grand.

Les battle Verzuz ont bien rythmé notre année 2020 un peu morose, il faut l'avouer. Faute de concert, ça faisait plaisir de voir les plus gros rappeurs s'affronter en mesurant leur catalogue perso à celui de leur adversaire. On a également eu droit à de vrais moments d'anthologie, comme la paix en direct entre Young Jeezy et Gucci Mane pourtant fâchés à mort. Pour la saison 2021, on pourrait avoir droit à quelque chose d'encore plus mythique : un battle virtuel entre Notorious BIG et Tupac !

C'est le producteur légendaire Swizz Beatz qui a lancé l'idée, aux côtés de Timbaland. Ce sont eux qui sont derrière le lancement du concept Verzuz. Lors d'une interview pour ESPN, Swizz a déclaré que son match de rêve serait Pac contre Biggie, chose approuvée par Timbaland. Ils qualifient ce battle de "Saint Graal" pour eux et ont vraiment manifesté leur envie de mettre ça en place. Timbo, qui a l'air également enchanté par l'idée, lui a répondu "J'ai quelques idées, je vais t'envoyer ça. Je t'appelle plus tard. Ah, et au passage, on doit aussi faire Prince contre Mickael Jackson" !

On ne sait pas si l'affrontement en battle entre deux rois du rap aura le même rendu qu'entre deux rois de la pop, mais on a hâte de voir ce que ça donnerait. Peut-être un combat avec des hologrammes qui interprètent les plus gros tubes de ces artistes ? On va suivre ça pour vous pendant cette année.