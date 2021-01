Damso annonce un nouvel album cette année !

Dems a lâché une petite bombe chez "Quotidien".

On avait attendu deux ans pour avoir le droit d'écouter "QALF", le dernier projet en date de Damso. Un album qui était très attendu, comme il en rigolait lui-même dans sa désormais célèbre punchline : "l'album le plus attendu de l'année ne sortira pas cette année". Par cette boutade il nous annonçait que son bébé avait pris du retard, la faute à plusieurs soucis d'ordre personnel et aussi à un véritable perfectionnisme de l'artiste. Pour le prochain album, visiblement, on n'attendra pas aussi longtemps !

???? IL A DIT QUOI DAMSO À PROPOS DE SON PROCHAIN ALBUM LÀ ? #Quotidien pic.twitter.com/6ljWltdZCK — Quotidien (@Qofficiel) January 22, 2021

Invité sur l'émission "Quotidien", animée par Yann Barthès, le rappeur belge a en effet lâché une petite bombe. Celui qui a prévu d'arrêter sa carrière en 2022 après dix ans de rap, a en effet déclaré qu'il y aurait un autre album d'ici là, et que cet album était déjà prêt, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Selon l'aveu de Damso, "on a terminé le mix ce mois-ci d'ailleurs, ça faisait un an qu'on bossait dessus". Une information révélée en exclusivité pour l'émission, à la plus grande surprise de l'animateur.

Le rappeur précise même que "je prends mon temps parce que celui-là, il est précieux pour moi". Le public est donc averti, Damso nous travaille quelque chose de très lourd pour sa fin de carrière dans le rap. On rappelle également que d'ici là, une suite à "QALF" est également prévue pour 2021. On a déjà hâte d'y être, et vous?