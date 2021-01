Verzuz : Ashanti et Keyshia Cole se sont enfin affrontées !

Un battle qui a fait beaucoup de bruit.

Un Verzuz entre Ashanti et Keyshia Cole a eu lieu jeudi 21 janvier. Après de long mois d’attente et plus d’une heure de retard le jour J, les deux stars du R&B ont enfin pu défendre leurs meilleurs tubes.

Depuis la création du concept Verzuz par Swizz Beats et Timbaland, les battles ont été nombreux. Après une première saison réussie, la saison 2 avait commencé en grande pompe grâce au Verzuz entre Jeezy et Gucci Mane qui a battu tous les records d’audience. Celui d’Ashanti et Keyshia Cole était prévu depuis longtemps, mais n’a pu se dérouler que ce mois-ci. Prévu initialement le 12 décembre, il avait été reporté après que l’interprète de "What’s love" ait été testée positif au coronavirus. Ensuite, la date du 9 janvier avait été calée avant d’être encore une fois annulée. L’épidémie et la situation très tendue aux États-Unis durant l’élection présidentielle ont eu raison de ce second report. Finalement, c’est donc le jeudi 21 janvier que les fans des deux artistes ont réécouter tous leurs classiques.

Malgré un long retard qui n’a pas manqué d’agacer les participants au live, Ashanti et Keyshia Cole ont fini par se rattraper… en musique. Il faut dire que les deux chanteuses ont une liste impressionnante de hits et leur talent est indéniable. C’est d’ailleurs pour ça que de nombreux internautes ont débattu sur Twitter quant au choix de la gagnante du Verzuz :

Jaime les #Verzuz ou les artistes ont a coeur d'offrir une performance, un plus, pas jute faire défiler la playlist. C pour ça que Ashanti a gagné haut la main !! — afro (@wasbe5) January 22, 2021

J’ai toujours préféré Ashanti mais Keyshia purée sur certains son je pouvais dead — Koctails with Keke ???? (@KoctailwithKeke) January 22, 2021

Mais keyshia est une très bonne artiste avec une meilleure voix mais Ashanti a vraiment + de hit — lawrencia Ackermann (@FIONTON_FIONTON) January 22, 2021

Niveau vocal tout le monde penchait pour KC mais durant ce verzuz Ashanti a mis tout le monde d'accord! — ProudlyNoire???????? (@Lovelyabii) January 22, 2021

À chaque Verzuz, c’est le même schéma. Faire un choix s’avère pratiquement impossible ! C’est d’ailleurs pour cela que le concept marche aussi bien. De plus, un Verzuz est aussi l’occasion parfaite pour régler un conflit entre deux artistes. On en aura sûrement la preuve lors du battle entre 50 Cent et The Game, qui est en train de s’organiser. Ce n’est d’ailleurs pas le seul. Ja Rule veut affronter 50 Cent pendant que ce dernier milite pour un Verzuz entre Lil Wayne et Drake. De son côté Young Thug attend de pouvoir faire face à Lil Wayne alors que Bow Bow et Soulja Boy pourrait s’ajouter à la liste des prochains Verzuz.

Vous arrivez à suivre ?

En attendant, vous pouvez revivre le Verzuz entre les deux chanteuses ici :