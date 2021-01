AP du 113 : découvrez le tracklisting de "La Laverie Vol. 1"

Avec de gros feats !

La mixtape d'AP, "La Laverie Vol.1" sortira ce vendredi 27 janvier. Avec la date de sortie, le membre du 113 a aussi balancé la tracklist et celle-ci est assez costaud pusiqu'elle comporte 14 titres et qu'on y retrouve des guests de choix avec la présence de 13 Block, Alonzo, the S, Da Uzi et Dadah.