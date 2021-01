Booba dévoile un nouvel extrait illustré par 007

Découvrez l’inédit de B2O avec James Bond en vedette.

Booba est toujours plein de surprises. Il a récemment partagé sur Instagram l’extrait d’un nouveau morceau sur les images du prochain James Bond.

Le Duc a laissé de côté ses clashs, le temps pour lui de partager de la nouveauté avec ses fans. Sur les réseaux sociaux, on ne parle plus de ses attaques envers son hacker ou de son beef avec Rohff mais d’un son inédit. En effet, Booba vient de dévoiler un extrait d’un nouveau titre sur la page Instagram de la Piraterie. Un morceau d’une minute illustré par des images du prochain James Bond avec Daniel Craig et l’actrice française Léa Seydoux. Il a écrit en légende : "Prudence est mère de sûreté, Ducance est père de pureté", rien de plus. Ni nom, ni infos supplémentaires. Certains verront peut-être un lien entre cet extrait et le prochain James Bond qui se prénomme "Mourir peut-être" et qui devrait sortir, comme l’album de Booba, en mars 2021. Encore une question sans réponse (pour l’instant).

Après la sortie de "Kabila" en feat avec MHD et de la collaboration avec Bilton sur "Chicha menthe", les fans du Duc attendent maintenant avec impatience ce nouveau titre. Une question demeure tout de même : cet inédit sera-t-il sur l’album "Ultra" ? Il va falloir attendre le 5 mars pour le savoir. Ce qui est plus certain, c’est la présence de Maes, SDM et Bramsito sur le dixième album de celui qui veut arrêter la carrière de Damso.

Même s'il n'a pu de compte Instagram, Booba reste encore bien actif sur Twitter et aime toujours autant les montages. Alors, en plus de celui avec James Bond, il a pris un autre héros, de notre enfance celui-là, Winnie l'ourson, pour partager un nouvel inédit. Une fois encore, B2O montre qu'il est vraiment fort en communication...