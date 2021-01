Kendrick Lamar, MF Doom, Mary J. Blige dans la playlist d'investiture de Joe Biden

Une playlist assez surprenante pour le prochain président des USA.

On ne pensait pas que le rap jouerait un jour un rôle si important pour les élections américaines. Pourtant, au-delà de leurs textes avec parfois des messages politiques, les rappeurs se sont depuis longtemps invité dans cet évènement majeur. Notamment depuis Barack Obama, qui a évidemment rendu tout ça encore plus "cool" pour les élites américaines, au point que le rap ne devienne tendance même dans les très hautes sphères. La preuve, avec cette nouvelle playlist d'investiture du prochain président américain, Joe Biden.

Un président qui paraît pourtant sur le papier moins hip-hop qu'Obama, même si Joe Biden est lui aussi largement soutenu par la scène rap, à quelques exceptions près (qui ont eu visiblement très peur pour leurs impôts). Mais Mr. Biden a des goûts musicaux assez surprenants si on en juge par les noms retrouvés sur la playlist : Kendrick Lamar, Mary J. Blige, MF Doom, Mac Miller, A Tribe Called Quest, N.E.R.D, mais aussi KOTA The Friend, Burna Boy, Destiny's Child, ou encore Kaytranada.

Le 46ème président des Etats-Unis va donc s'ambiancer sur du Burna Boy pendant son investiture, une chose à laquelle personne n'aurait pu penser. La passation de pouvoirs est prévue pour le 20 janvier et ce jour là, Justin Timberlake, Demi lovato, J.Lo et Lady Gaga vont également se produire sur scène. On leur souhaite d'ici là que personne n'essaie à nouveau d'envahir le Capitole et que tout se déroule dans le calme.