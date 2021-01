Anderson. Paak validé par Barack Obama

Un sacré coup de boost.

Les playlists de Barak Obama sont déjà devenues des institutions et des moments importants de l'année musicale. L'ancien président américain est un mélomane averti. Aussi quand il envoie un message de soutien à Anderson. Paak, on se dit que le chanteur californien est plus que validé. D'ailleurs, on le retrouve souvent sur les playlists d'Obama.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'ex-locataire de la Maison blanche dit tout le bien qu'il pense de celui qui a été découvert par Dr. Dre. Dans cette vidéo, Barack Obama dédicace Anderson. Paak alors qu'il est en compagnie du surfeur Kelly Slater et révèle que ses deux filles sont deux grandes fans du chanteur.

"Anderson, Kelly me dit que tu es un ami. J'adore ton travail mais plus important encore, Millie et Sasha l'adorent. Ce sont elles, les grands fans d'Anderson. Paak dans la maison Obama. Prends soin de toi mec !"

Dans sa légende, le chanteur a écrit : "Pas mal pour un mardi". On l'imagine très bien écrivant cela un grand sourire aux lèvres.