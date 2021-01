Lil Baby est le plus gros vendeur de 2020 aux Etats-Unis

Baby a fait mieux que Taylor Swift.

Exit les chanteurs de rock ou de pop, le plus gros vendeur de l'année 2020 aux Etats-Unis est un rappeur et il s'agit de Lil Baby avec son album "My Turn" doublé de sa version Deluxe. En 2020, l'artiste originaire d'Atlanta a franchi un échelon de plus, une ascension confirmée par les chiffres rendus publiques par Neilsen Music/MRC Data publiés le 7 janvier dernier. En cumulé (streams, téléchargements et ventes physiques, Lil Baby a écoulé 2,632 exemplaires de quoi prendre la première place devant une très grosse vendeuse pourtant, Taylor Swift qui se positionne donc à la deuxième place du classement avec 2,204 unités. Le deuxième album de Lil Baby a également établi un record avec 3,93 milliards de streams. C'est d'ailleurs là qu'il fait la différence car ses ventes physiques sont presque anecdotiques avec 40 000 CD écoulés.

C'est le regretté Pop Smoke qui prend la troisième place avec son album posthume "Shoot For The Stars, Aim For the Moon" et 2,198 millions.

A noter que le rap est particulièrement bien représenté puisque Juice WRLD est 5e avec l'album posthume "Legends Never Die" (1,990 million). Post Malone est 6e avec "Hollywood's Bleeding" (1,895 million), "Eternal Atake" de Lil Uzi Vert prend la septième place (1,860 million) et enfin "Please Excuse Me For Being Antisocial" (n°8 /1,792 million) de Roddy Ricch complète la liste.

Retrouvez le top 10 complet juste ci-dessous :

1. Lil Baby, "My Turn" (2.632 millions)

2. Taylor Swift, "Folklore" (2.204 millions)

3. Pop Smoke, "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" (2.198 millions)

4. The Weeknd, "After Hours" (2.032 millions)

5. Juice WRLD, "Legends Never Die" (1.990 million)

6. Post Malone, "Hollywood’s Bleeding" (1.895 million)

7. Lil Uzi Vert, "Eternal Atake" (1.860 million)

8. Roddy Ricch, "Please Excuse Me for Being Antisocial" (1.792 million)

9. Harry Styles, "Fine Line" (1.522 million)

10. Luke Combs, "What You See Is What You Get" (1.475 million)