Lil Nas X bat un record !

Lil Nas X est désormais détenteur d'un incroyable record...

Le rap est une compétition et comme en athlétisme, c'est synonyme de course aux records. Encore plus depuis qu'il est devenu un des genres les plus écoutés au monde, que l'industrie musicale le soutient et qu'il fait donc de grosses ventes. On a déjà parlé plusieurs fois de l'importance des ventes en rap, qui ont souvent été un motif pour se moquer de ses rivaux dans le game. Mais alors que certains en sont à mesurer "qui a la plus grosse première semaine", d'autres jouent dans des galaxies différentes, à des années lumière de la concurrence, comme Lil Nas X.

OLD TOWN ROAD IS OFFICIALLY 14 TIMES PLATINUM! MOST PLATINUMS FOR ANY SONG EVER! LETS GOOO! pic.twitter.com/JsqUdIapfQ — nope (@LilNasX) January 9, 2021

Le black cow-boy qui a lancé le country-rap grâce à son tube international "Old Town Road" (en feat avec Billy Ray Cyrus) vient en effet de décrocher un record convoité par de nombreux rappeurs et même de nombreux artistes en général. Son mega-hit est en effet le titre le plus certifié de l'Histoire de toute la musique, avec 14 singles de platine décrochés pour un seul morceau. Ca le place devant "Despacito" qui est pourtant une des musiques les plus écoutées de YouTube encore aujourd'hui. Lil Nas X a donc touché le jackpot.

D'autant plus quand on sait que l'instrumentale a été achetée au producteur YoungKio pour la modique somme de 30 dollars. La plus-value est incroyable et Lil Nas X lui-même ne doit pas en revenir. En voilà un qui ne doit plus avoir aucun souci d'argent, ni lui, ni même le reste de sa famille.