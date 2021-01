Eminem - Snoop Dogg : les raisons du clash

Elles seraient anciennes selon Daz Dillinger.

Dans un débat dédié au beef entre Snoop Dogg et Eminem, le cousin du chien de Long Beach, Daz Dillinger a suggéré que les deux titans du rap ont des problèmes depuis des années et que ce qui vient de se passer montre juste que la cocotte a débordé.

"A l'époque, ils ont fait cette chanson [‘Bitch Please’] avec Nate Dogg. Et puis Eminem en a fait une version pour son album ["The Marshall Matters LP"]. Un jour, je parlais à Snoop et il m'a dit qu'il avait demandé à Eminem de figurer sur son album et qu'il avait dit non. Et Snoop n'a pas du tout apprécié. Il m'a dit : tout ce que j'ai fait pour lui et il me dit non ? Personne ne me dit non !"

Il a ensuite conclu que tout cela devait sans doute être un malentendu.

"Eminem ne savait probablement même pas que Snoop avait demandé à faire une chanson. C'était probablement Paul Rosenberg ou quelqu'un d'autre qui a dit non. Eminem n'a même sans doute jamais su que Snoop voulait faire un titre avec lui. Mais Snoop l'a pris personnellement. C'est pourquoi on ne les a jamais entendus sur un morceau depuis cette période."

Snoop Dogg a initialement écrit la chanson "Bitch Please" mettant en vedette Xzibit et le regretté Nate Dogg pour l'album "No Limit Top Dogg" de 1999. En 2001, Eminem a recruté Dr. Dre, Snoop, Xzibit et Nate Dogg pour une suite, "Bitch Please II", le cinquième et dernier single de "The Marshall Mathers LP." Personne n'avait trop rien dit jusqu'à maintenant mais le fait que Snoop ne mette pas Em' dans son top 10 des meilleurs rappeurs a mis le feu aux poudres. Em' a répondu avec des lyrics dans le titre "Zeus" issu de "Music Murdered By B-side Edition" et depuis la situation s'est envenimée...