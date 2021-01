Disiz est bientôt de retour

Disiz s'amuse sur Twitter et annonce son retour.

"Est-ce fini" pour Disiz ? Il semblerait bien que non car le rappeur a teasé son retour sur son compte Twitter. Pour faire les choses de façon originale, Disiz a tenté de faire un thread, c'est-à-dire plusieurs tweets à la suite dans lesquels il raconte une histoire.

Il commence simplement en postant une photo de lui et interroge ses fans : "Est-ce la fin ?"

1- Est-ce la fin ? pic.twitter.com/74YqolsOuX — Disiz (@Disizfr) January 3, 2021 Puis il poursuit et raconte qu'il a voyagé avant de retourner en studio. En effet, il était plein d'ambition mais a dû s'y prendre à plusieurs fois avant d'obtenir ce qu'il voulait vraiment. Paris, Cape Town et Bruxelles, il a enregistré dans les quatre coins du monde et il semblerait qu'aujourd'hui il ait enfin obtenu le résultat qu'il souhaitait. D'ailleurs, il se demande même s'il doit sortir le fruit de son travail à la fin de ce thread.

10- Et j’ai plongé dans un projet que je retiens depuis si longtemps...et je crois que j’ai trouvé un truc...mais à quel prix ? pic.twitter.com/1rYQ96PR0o — Disiz (@Disizfr) January 3, 2021

Plein d'autodérision, Disiz en a profité pour montrer qu'il était dépassé par Twitter car il a publié son histoire dans le désordre.

Tant que je rate pas mon disque — Disiz (@Disizfr) January 3, 2021

Pour rappel, le rappeur a sorti son dernier projet en 2018, "Disizilla", et depuis les fans attendent. Sur l'album on retrouvait notamment Sofiane et Niska, alors qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois-ci ?