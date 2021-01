PNL : un lycée utilise "Au DD" comme sonnerie

Les élèves n’ont jamais autant apprécié aller en cours !

PNL n’a rien sorti depuis 2019, mais leur influence reste inchangée. L’instrumentale d’"Au DD" est aujourd’hui utilisée comme sonnerie d’inter-classe dans un lycée au Maroc.

Qui a dit que le lycée devait être un endroit ennuyeux et protocolaire ? En tout cas ce n’est pas le lycée Lyautey de Casablanca au Maroc. À leur retour de vacances, les élèves de ce lycée ont été agréablement surpris. Ils ont pu découvrir que la traditionnelle sonnerie d’inter-classe avait remplacée par un classique du rap français. L’instru d’"Au DD", du groupe au 2 millions d’albums vendus est désormais la sonnerie que les lycéens peuvent entendre entre deux cours. C’est sur Twitter qu’une des élèves de l’établissement a partagé l’info. Dans sa vidéo qui fait maintenant le buzz sur les réseaux sociaux, elle a mis en légende : "PNL influence le monde on t’a dit". Et pour cause, en plus d’être single de diamant, le titre des deux frères sorti en 2019 a fait un véritable carton. Son clip a même été le plus visionné en France sur Youtube l’année de sa sortie. Il dépasse aujourd’hui les 167 millions de vues.

L’instru de Au DD pour la sonnerie de mon lycée, PNL influencent le monde on t’a dit???????? pic.twitter.com/VXZ3IW3LFi — ???? (@zaisheita) January 4, 2021

Décidemment Ademo et N.O.S mettent tout le monde d’accord. Après avoir été validé par la ministre de la culture Roselyne Bachelot, PNL accompagne aujourd’hui le quotidien des élèves d’un lycée marocain. S’ils pouvaient faire passer le mot aux établissements de France, l’idée serait probablement très bien reçue. Surtout, cela permettrait à tout le monde de patienter en attendant le prochain album des 5e plus gros vendeurs de vinyles rap en France.

En tout cas l’idée est géniale !