"Bande Organisée" diffusé en plein match NBA !

Le titre de la team marseillaise envahit les terrains de basket aux Etats-Unis.

"Bande Organisée" est clairement LE son de l’année 2020. Le titre de Jul et son équipe dépasse désormais les frontières pour arriver jusqu’aux Etats-Unis. Où exactement ? En pleine rencontre entre les Los Angeles Clippers et Utah Jazz, deux équipes dans lesquelles évoluent des joueurs français, Rudy Gobert aux Jazz et Nicolas Batum aux Clippers.

Jul et son projet "13 Organisé", une compilation 100% Marseille qui regroupe une cinquantaine d'artistes ne cesse d’exploser les scores. Le saviez-vous ? "Bande Organisée" est le morceau le plus écouté en France en 2020. Rien que ça. La popularité de la team ne s’arrête pas à l’Hexagone puisque les Américains ont eu la chance de découvrir le son de Jul, SCH, Kofs, Soso Maness, Naps, Houari, Elams, et Solda.

Le samedi 2 janvier dernier, un match de NBA opposant les Los Angeles Clippers aux Utah Jazz s’est déroulé. En pleine rencontre, les joueurs français ont été plus que surpris d’entendre le titre qui les a fait danser ces derniers mois : "Bande Organisée". C'est le capitaine de l'équipe de France Nicolas Batum qui a livré cette nouvelle sur son compte Twitter. Il n’a pas caché son étonnement.

« Bande organisée » dans une salle NBA hier soir, j’étais pas prêt... @rudygobert27 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 2, 2021

Une question demeure : Rudy Gobert serait-il derrière tout ça ? Le joueur de basket-ball professionnel français ne semble pas totalement innocent à en juger sa réponse à son adversaire.

Ici c’est pas la capitale c’est Salt Lake bb https://t.co/jEIJIixs8g — Rudy Gobert (@rudygobert27) January 2, 2021

Vous voulez le score peut-être ? Allez, c'est cadeau ! Victoire de Utah Jazz 106 à 100 ! Well done (bien joué)...