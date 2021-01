DaBaby est le meilleur rappeur vivant selon lui !

Selon l'artiste, il n’existe pas de meilleur rappeur que lui... et Lil Wayne.

Sur Instagram, DaBaby a mis les choses au clair. Accompagné de Lil Wayne sur une photo, il a modestement qualifié Weezy et lui-même de "Best rappers alive".

On parle souvent de l’égo surdimensionné de certains artistes. Qu’il s’agisse d’un rôle ou de pure conviction, certains propos ont toujours le même effet : ils font jaser. C’est exactement ce qui s’est passé pour l’interprète de "Coco". Actuellement en session d’enregistrement dans le studio de luxe de Lil Wayne à Miami, les deux rappeurs ont immortalisé ce moment. Une série de photos a été postée sur l’Instagram de celui qui compte prendre sa retraite dans cinq ans avec écrit en légende : "Best rappers alive". C’est-à-dire "Les meilleurs rappeurs vivants". Voilà qui est clair et qui pourrait même être source de débats.

Même s’il clame haut et fort qu’il y a plus important que l’argent et le succès, DaBaby n’en oublie pas pour autant ses succès. Même s'il n'a gagné aucun BET hip-hop Awards 2020 malgré 12 nominations, son impact sur la musique a été fort depuis son arrivée dans le rap game. Il en est de même pour son comparse Lil Wayne qui a déclaré plus d’une fois avoir eu une influence sur beaucoup d’artistes rap de la nouvelle génération. Surtout auprès de ceux qu’il a pris sous son aile. Il disait même en interview : "Avant que j’intervienne, ils avaient des musiques que tout le monde regardait d’une certaine manière et ils faisaient tous certaines choses. Regardez-moi, maintenant regardez ma musique. Ils me ressemblent tous. J’adore ça". Il doit certainement compter le rappeur de Cleveland dans le lot, sans que cela ne l’empêche de bosser avec lui, bien au contraire.

Maintenant, il ne leur reste plus qu’à prouver leurs dires en nous pondant un featuring mémorable.