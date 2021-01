Rec. 118, le label de SCH, Leto, Sadek, Da Uzi et Soprano annonce une compilation

Rec. 118 prévoit du lourd avec toutes ses stars pour 2020 !

A peine la nouvelle année arrivée, on se demande déjà de quoi va être fait 2021. De bon rap apparemment, puisqu'on attend entre autres le dernier album de Booba, "Ultra", qui devait arriver en fin d'année mais n'est toujours pas sorti, ou encore la suite de "Julius" promise par SCH après la sortie du premier volume. SCH, justement, qui a survolé 2020 de son talent, est encore impliqué dans un projet qui nus fait bien saliver et qui sortira pendant l'année : la fameuse compilation Rec.118.

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année : le label a décidé de sortir une compilation dès le début de l'année 2021, en dévoilant un projet de 15 titres sur lesquels on retrouve tous les artistes proches de Rec. 118. Au menu donc, on retrouve SCH, DA Uzi, Ninho, Leto, Sadek, Hornet la Frappe, Soprano, Zikxo, KPoint, Hamza, Driks, Ocevne, N'Seven7, B-NOM, Carlos Dante, Gambi, Aya Nakamura, VVES et Kaneki. Un gros regroupement de rappeurs, avec beaucoup de kickeurs et des combinaisons très intéressantes.

Une excellente manière de débuter l'année en musique, avec vraiment beaucoup d'artistes, vous trouverez certainement de quoi satisfaire vos oreilles en attendant les grosses sorties d'albums prévues pour 2021 : Sadek avec "Aimons nous vivants", Niska avec "Charo Life III", Alonzo ou encore La Sexion d'Assaut avec "Le Retour des Rois", tant attendu par leur fanbase.