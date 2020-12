Eminem donne la liste de ses rappeurs favoris

La liste de rappeurs préférés du "Rap God".

Donner une liste de vos rappeurs favoris déclenche immédiatement une sorte de guerre virtuelle. Sur internet, chaque liste publiée a été l'objets de débats et parfois d'engueulades plutôt sérieuses. Souvenez-vous notamment de l'époque de la mode des "Top 50 rappers", ou encore du récent épisode de montée de tension entre Eminem et Snoop Dogg, car ce dernier ne le met pas dans ses rappeurs favoris. Justement, c'est au tour du Slim Shady de donner sa propre liste aujourd'hui. Enfin, en quelques sortes...

Car quand on lui a posé la question lors d'une interview pour Apple Music, Eminem s'est lancé dans une grande dissertation au sujet de combien il était difficile de dégager un "meilleur rappeur de tous les temps". Pour lui, "le hip-hop est allé dans tellement de directions différentes pour qu'il puisse vraiment y avoir un meilleur rappeur de tous les temps". Le rap a tellement changé depuis ses débuts dans les années 70 qu'il est simplement impossible de dégager un "meilleur de tous les temps".

Eminem avoue toutefois avoir une préférence pour les rappeurs de l'âge d'or du rap US car pour lui c'étaient des pionniers qui ont créé des choses complètement différentes que tout ce qu'on avait entendu avant. Mais il fini tout de même par dévoiler ses favoris : Lil Wayne, J.Cole, Kendrick Lamar, Joyner Lucas sont pour lui eux qui rappent le mieux récemment. Il rajoute Tupac, KRS-One et Rakim, les trois que lui-même écoute et admire le plus. Que pensez-vous de sa liste?