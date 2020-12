J.Cole bientôt à la retraite ?

Le rappeur a fait une annonce mystérieuse à propos de son départ du game...

Parmi les artistes rap qui ont le plus marqué les esprits depuis une grosse dizaine d'années, avec un rap qui mélange métaphores, messages politiques forts et leçons de vie, J.Cole est sans doute un des plus importants (peut-être juste derrière Kendrick tout de même). Un personnage devenu central, notamment grâce au carton de son album "KOD" sorti en 2018. Depuis le public attend la suite, qui été annoncée pour cette année puisque "The Fall Off", prochain album de l'artiste, était sensé sortir en décembre.

Mais une autre annonce vient un peu ternir la joie qu'on se faisait d'entendre à nouveau J.Cole rapper : en effet ce dernier pourrait bien prendre sa retraite juste après la sortie de son projet. Dans un post Instagram, il nous dévoile une sorte de frise chronologique dont les deux premières étapes sont barrées (achevées ?) et qui se termine visiblement par la sortie de l'album "The Fall Off". En légende il déclare : "J'ai encore quelques objectifs à réaliser avant de tout quitter".

Des mots qui laissent beaucoup de place à l'interprétation. Mais de nombreux internautes américains ont apparemment compris la même chose que nous : J.Cole serait sur le point de prendre sa retraite, même si tout n'est pas encore très clair. Peut-être que les deux autres mots non rayés seront également d'autres projets. Quoiqu'il en soit le rappeur n'a pas l'intention de rester sur le devant de la scène du rap jusqu'à 50 ans comme Jay-Z, Snoop ou d'autres.