Warped : son nouvel album enfin disponible

L'album "La Voix de la rue" de Warped est disponible et livré avec un joli clip !

On vous parle tout de même beaucoup de rap sur Générations mais il ne faudrait surtout pas oublier les autres styles musicaux qui sont eux aussi très proches du hip hop. Direction les îles et plus précisément la Guadeloupe pour prendre un peu le soleil aux côtés de Warped ! Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que c'est un artiste qui aime bien se balader entre hip-hop et reggae (deux styles qui se sont toujours bien mélangés) et qui vient de nous dévoiler son nouvel album, "La Voix de la Rue", sorti le 18 décembre dernier.

Un projet qui comporte pas mal de featurings avec d'autres représentants de cette musique : Misié Sadik, T Kimp Gee, François Ladrezeau, Bilix et quelques d'autres. Si vous avez loupé ce projet à cause de toutes les grosses sorties de ce jours-ci, on vous conseille d'aller jeter une oreille, surtout si vous aimez le chant et les belles voix antillaises. L'opus a été travaillé en collaboration avec Art Money Group, qui ont certainement bien aidé sur tout le côté musical et instrumental. Il est produit par le label Henri Debs et Fils.

On vous conseille notamment le morceau "Eritaj" donc le clip est sorti il y a quelques semaines et qui nous parle de la seule manière avec laquelle on peut continuer à survivre un peu sur cette terre après la mort : en léguant des choses, à sa femme, à son fils et à ses descendants. Le morceau est vraiment très bien chanté et une grande douceur se dégage de la vidéo, on vous invite vraiment à checker ça.