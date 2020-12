Nipsey Hussle : vers un album posthume?

C'est J Stone qui a vendu la mèche.

Pas un rappeur US n'est décédé sans laisser derrière lui de quoi faire un album posthume. A croire qu'ils avaient pensé à tout avant que ça arrive... En tout cas, de Biggie et Tupac jusqu'à Juice Wrld, en passant par Pop Smoke ou XXXTentacion, tous auront eu la "chance" de pouvoir faire profiter une dernière fois leurs ayant-droits (famille, labels) d'une belle rentrée d'argent. Bien souvent de qualité un peu moyenne, par rapport au reste de leur discographie, les albums connaissant parfois beaucoup plus de succès que ce que l'artiste a pu gagné lors de leur vivant.

C'est désormais au tour de Nispey Hussle de sortir un album posthume. Une vraie surprise car il est mort depuis 2019 et très peu de nouveaux morceaux de l'artiste avaient fuité jusqu'ici. C'est un rappeur très proche de lui, J Stone, qui a vendu la mèche lors d'une interview pour "The Bootleg Kev Podcast" : "Mec, il y a tellement de musiques que ce n***o a fait... Vous ne pourriez pas imaginer. Moi-même je n'ai pas encore tout écouté, et je pensais pourtant avoir tout écouté" confie-t-il au micro.

Il continue : "vous savez quoi ? Il y aura définitivement un autre album de Nip". Ca y est, l'information est lâchée. Le projet sortira évidemment chez le label All Money In, label fondé par Nispey Hussle lui-même en 2010. On espère évidemment que la qualité musicale sera à la hauteur de l'oeuvre très forte que nous a livré le rappeur de son vivant.